Tiro a giro e punizione - gol: guarda la doppietta di Balotelli in Turchia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella gara della 24ª giornata del campionato turco, l'Adana Demirspor di Montella supera per 3 - 1 in trasferta il Rizespor. Decisiva una doppietta nei primi 33 minuti di Mario Balotelli. Il primo gol ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella gara della 24ª giornata del campionato turco, l'Adana Demirspor di Montella supera per 3 - 1 in trasferta il Rizespor. Decisiva unanei primi 33 minuti di Mario. Il primo gol ...

Advertising

adriana_mono : RT @VincePastore: Alessandro Del Piero contro il Verona, 15 dicembre 1996. Due anni dopo la magia contro la Fiorentina, il numero 10 comple… - VincePastore : Alessandro Del Piero contro il Verona, 15 dicembre 1996. Due anni dopo la magia contro la Fiorentina, il numero 10… - JoeCipolla_spb : @elliott_il ah no soldato, parliamo di un buon cc molto mobile e aggressivo con un buon tiro e tempi di inserimento… - CalcioFoggiaoff : ? 35' | #FOGFID 0??-0?? Insiste il #Foggia alla ricerca del vantaggio, questa volta è Rizzo a sfiorare il gol con… - Bubu_Inter : Non dico il tiro a giro di Dybala, ma non è nelle corde di nessuno neanche il tiro da fuori di Scamacca. Però fonda… -