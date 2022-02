Sanremo finisce come doveva finire | vincono Mahmood e Blanco

(Di domenica 6 febbraio 2022) È finitafra i tanti Il Foglio aveva pronosticato. I simpamiciconquistano la 72^ edizione del Festival di, davanti a Elisa e a Gianni Morandi, che in extremis subisce il controsorpasso della collega, nonostante la conta degli “scoiattoli” per racimolare i voti necessari almeno a mantenersi secondo. La critica intitolata a Mia Martini ha scelto opportunamente Massimo Ranieri, la sala stampa in nome di Lucio Dalla ha premiato il suo amico Morandi, il miglior testo (premio Bardotti) è andato a Fabrizio Moro tra parecchi mugugni, mentre gli angelici arrangiamenti orchestrali di Elisa (“quella stupida voglia di vivere”) le valgono l’apposita targa Bigazzi.Neanche a farlo apposta, le tre macroripartizioni di età -stagionati, ...

Advertising

SanremoRai : Quando l’amore finisce resta la delusione. Troppo breve questa vita per provare rancore. Auguriamoci il bene. L’es… - Adnkronos : #Sanremo2022, #Fiorello dice addio al Festival. #ultimenotizie - cinnrollwenning : sanremo è quella cosa che non appena finisce ti manca da morire ma se fosse più lungo di 5 giorni ti ammazzerebbe male #Sanremo2022 - _loveharryhugs_ : RT @lastgiuli: la fase di depressione e angoscia che mi colpisce ogni volta che finisce sanremo purtroppo è reale - giovanedaunpo_ : RT @lastgiuli: la fase di depressione e angoscia che mi colpisce ogni volta che finisce sanremo purtroppo è reale -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo finisce

... Mahmood e Blanco: "E ora si va all'Eurovision Song Contest"2022: Mahmood, Ana Mena e gli altri, sui social il Festival nonL'anno scorso la serata finale era stata seguita in media ...Come sempre non mancano le proteste condite da ironia: "La classifica didopo il televoto - dicono, scontenti della classifica - è il motivo per cui mai e poi mai, ma mai il presidente della ...La prima rete rai non molla la presa e dopo una settimana di strepitosi successi grazie al Festival di Sanremo, continua sulla via delle ... lunedì invece tocca a Claudio Gioè con Makàri. E non ...Il podio è stato una macropartizione di età: stagionati, mature, pischelli. Alla fine, come previsto, la spunta "Brividi". Appunti su un'edizione che ci ha detto molto sullo stato della musica ...