Sanremo 2022, serata finale: le pagelle di Lucia e Michele Monina (Di domenica 6 febbraio 2022) pagelle DI Michele IL “FESTIVAL 2022” 5 Partito come il Festival della Ripartenza, sorte condivisa anche con l’edizione 2021, Amadeus ha ben visto di cambiarne le coordinate, andando a riqualificarlo come il Festival della Gioia. In realtà, televisivamente parlando, è stato per lunghi tratti, e la parola lungo è quantomai precisa nell’identificarlo, il Festival della Noia, con stacchetti, ospitate e corbellerie inutili. Idem per la parte musicale, a fronte di alcune presenze significative, notevoli le canzoni di Truppi, La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, ma anche quelle di Highsnob e Hu, Irama, Noemi, c’era una bella sfilza di brani orrendi, dimenticabilissimi, da Rkomi a Ala 7even, passando per Sangiovanni, i tre giovani e alcuni di cui mi sono già dimenticato. Vincono i due vincitori annunciati, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)DIIL “FESTIVAL” 5 Partito come il Festival della Ripartenza, sorte condivisa anche con l’edizione 2021, Amadeus ha ben visto di cambiarne le coordinate, andando a riqualificarlo come il Festival della Gioia. In realtà, televisivamente parlando, è stato per lunghi tratti, e la parola lungo è quantomai precisa nell’identificarlo, il Festival della Noia, con stacchetti, ospitate e corbellerie inutili. Idem per la parte musicale, a fronte di alcune presenze significative, notevoli le canzoni di Truppi, La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, ma anche quelle di Highsnob e Hu, Irama, Noemi, c’era una bella sfilza di brani orrendi, dimenticabilissimi, da Rkomi a Ala 7even, passando per Sangiovanni, i tre giovani e alcuni di cui mi sono già dimenticato. Vincono i due vincitori annunciati, ...

