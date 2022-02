Sanremo 2022, Massimo Ranieri tra le lacrime: “Premio della critica è una perla” (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono emozionato, teso: c’è un filo di perle che mi hanno fatto crescere e questo Premio è una perla per la mia vita”. Massimo Ranieri lo afferma fra le lacrime, nella sala stampa del Casinò, ricevendo dai giornalisti il Premio della critica per l’interpretazione del suo brano ‘Al di là dal mare’ a Sanremo 2022. “Aggiungo una perla particolare, importante e inimmaginabile per me, una sorpresa meravigliosa!”. Ranieri ricorda che “il tema della migrazione è attuale ancora oggi. Sono stato emigrante anche io, per un solo mese ma lo sono stato; e cantando questo brano ho rivisto la scena di quando partivo da Napoli, come spalla di Sergio Bruni. Ero ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono emozionato, teso: c’è un filo di perle che mi hanno fatto crescere e questoè unaper la mia vita”.lo afferma fra le, nella sala stampa del Casinò, ricevendo dai giornalisti ilper l’interpretazione del suo brano ‘Al di là dal mare’ a. “Aggiungo unaparticolare, importante e inimmaginabile per me, una sorpresa meravigliosa!”.ricorda che “il temamigrazione è attuale ancora oggi. Sono stato emigrante anche io, per un solo mese ma lo sono stato; e cantando questo brano ho rivisto la scena di quando partivo da Napoli, come spalla di Sergio Bruni. Ero ...

