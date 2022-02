Sanremo 2022 | Gianni Morandi scherza con i giornalisti in sala stampa | “Da eterno ragazzo a eterno riposo è un attimo…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) “Le celebrazioni ti fanno un po’ pensare a quando arriva quel momento là: come dice Fiorello, daè un attimo. Oggi sono ancora qui e me la godo tanto, essere vicino a questi due straordinari artisti è un onore, non me lo sarei mai immaginato”. Lo ha dettocommentando il terzo posto al Festival di. “Mia moglie piangeva, mi diceva ‘non ci credo, fammi svegliare, non è possibile” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.