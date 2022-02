Sampdoria | colpo Giovinco | è lui il sostituto di Gabbiadini

(Di lunedì 7 febbraio 2022), accordo raggiunto con lo svincolato. Sarà lui a sostituire l’infortunatoSebastianè pronto a tornare in Serie A. La, dopo l’infortunio di, ha voluto correre ai ripari. Chiuso a tempi record l’accordo con l’ex attaccante della Juventus, nelle prossime ore potrebbe arrivare in Italia ed effettuare le visite mediche. Contratto fino a giugno come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria colpo

