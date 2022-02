Sabrina Ferilli | il suo “non monologo” con tanto di stoccata a Diletta Leotta conquista il pubblico

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - FiorellaMannoia : Sabrina Ferilli ha vinto il settantaduesimo festival di Sanremo. ??#sabrinaferilli #sanremo22 - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - AndreaFais : RT @ilMenestrelloh: Il colpo di scena nella notte. Sembra essere scoppiato il FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli avrebbe litigato con Ama… - __davidxx__ : RT @haIfaIxa: amadeus la pagherai cara a tutte noi perche se ti metti contro sabrina ferilli stai automaticamente scatenando l’ira saffica… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

, ospite di Amadeus, incanta con il suo 'non' monologo in cui trasversalmente parla dei problemi più comuni e dei temi più caldi ma senza entrare troppo nel merito e concludendo con un ...è la donna della finale : non una sorpresa ma una conferma. Ironica, pensante, travolgente. Cala il sipario. Sanremo è finito, andato in pace.In particolare il figlio è stato chiamato in causa nell’ultima serata da Sabrina Ferilli che si è avvicinata e l’ha abbracciato in platea. Durante la finale di Sanremo è diventato protagonista per ...Dopo lo scambio di battute sagaci con Drusilla Foer, rivelazione vera di questo Festival, polemica finita poi a tarallucci e vino o meglio cappelletti e vino, Iva è stata tirata in ballo da una ...