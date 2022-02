PRIMAVERA – Verona-Napoli 2-1 (50? Yeboah, 65? Ambrosino, 90’+8? rig. Calabrese): azzurrini gelati nel finale (Di domenica 6 febbraio 2022) Sconfitta amara, amarissima per il Napoli PRIMAVERA che perde 2-1 a Verona in pieno recupero su calcio di rigore. Gli autori delle reti sono Yeboah e Calabrese per gli scaligeri, mentre per gli azzurrini aveva marcato Ambrosino. Gara equilibrata nella prima frazione, con le due squadre che provano a superarsi senza successo. Tra i partenopei il più attivo è comunque Cioffi, che però non riesce a pungere. A passare in vantaggio ad inizio ripresa è il Verona: punizione dalla trequarti con il pallone scodellato in area, Yeboah sfugge tra Mané e Barba e di testa mette in rete. La risposta del Napoli non si fa attendere. Frustalupi mette mano alla panchina e manda in campo Ambrosino, partito dalla ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Sconfitta amara, amarissima per ilche perde 2-1 ain pieno recupero su calcio di rigore. Gli autori delle reti sonoper gli scaligeri, mentre per gliaveva marcato. Gara equilibrata nella prima frazione, con le due squadre che provano a superarsi senza successo. Tra i partenopei il più attivo è comunque Cioffi, che però non riesce a pungere. A passare in vantaggio ad inizio ripresa è il: punizione dalla trequarti con il pallone scodellato in area,sfugge tra Mané e Barba e di testa mette in rete. La risposta delnon si fa attendere. Frustalupi mette mano alla panchina e manda in campo, partito dalla ...

