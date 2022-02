Osimhen rompe il digiuno | l’esultanza fa impazzire i tifosi del Napoli

(Di domenica 6 febbraio 2022) . L’attaccante di nuovo in rete dopo l’infortuniotorna titolare col Venezia e torna anche al gol: il nigeriano – che non segnava da ottobre e che è reduce dai patimenti per l’infortunio allo zigomo – regala ai partenopei i tre punti al Penzo. Grande colpo di testa sul cross di Politano e festeggiamento sotto lo spicchio didel: ha indicato lo stemma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

