Omicidio Rosa Alfieri | dopo il delitto Elpidio va a comprare un “Gratta e Vinci” al bar

(Di domenica 6 febbraio 2022) Felpa rossa, capelli in ordine, sguardo sereno. Il ragazzo che sta per entrare nel bar della stazione di Frattamaggiore, èD’Ambra, il 31enne detenuto in carcere per l’di, avvenuto a Grumo Nevano. Gli occhi metallici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Durante le quasi 24 ore in cui ha tentato di rendersi invisibile Elpidio D'Ambra, il 31enne attualmente in carcere per l'avvenuto a Grumo Nevano (Napoli) diAlfieri, si è disfatto dei vestiti e del cellulare ma non ha resistito alla tentazione di provare la fortuna, ed ha acquistato così dei Gratta e Vinci.... per alcuni, è quella di una nuova ondata- rossa che si profila all'orizzonte. Questa la ...costretto a lasciare l'incarico in anticipo perché accusato di interferenze nelle indagini sull'...sospettato di avere assassinato la 23enne Rosa Alfieri a Grumo Nevano (Napoli) nel di martedì scorso. Il giudice ha anche disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario ...Durante le quasi 24 ore in cui ha tentato di rendersi invisibile Elpidio D’Ambra, il 31enne attualmente in carcere per l’omicidio avvenuto a Grumo Nevano (Napoli) di Rosa Alfieri. L’uomo ha ...