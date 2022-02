Napoli, Mertens via a fine stagione: la decisione del belga (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Il Napoli sta pensando a come muoversi nel mercato, sia in termini di acquisti che di successive mosse di rinnovi e dismissioni. Il mercato del Napoli non si ferma mai, non solo per gli acquisti, ma anche e soprattutto per traslochi e rinnovi. Intanto il futuro di Dries Mertens è ancora poco chiaro, il suo contratto è in scadenza e chi potrebbe andarsene a fine stagione. Il Napoli sta pensando a come muoversi nel mercato, sia in termini di acquisti che di successivi movimenti di rinnovo e dismissione. Uno di quelli che potrebbe entrare nel mercato è Dries Mertens, che attualmente non ha alcun contratto. Il Napoli sta pensando a come muoversi nel mercato, sia in termini di acquisti che di successivi movimenti di rinnovo e dismissione. Il ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Ilsta pensando a come muoversi nel mercato, sia in termini di acquisti che di successive mosse di rinnovi e dismissioni. Il mercato delnon si ferma mai, non solo per gli acquisti, ma anche e soprattutto per traslochi e rinnovi. Intanto il futuro di Driesè ancora poco chiaro, il suo contratto è in scadenza e chi potrebbe andarsene a. Ilsta pensando a come muoversi nel mercato, sia in termini di acquisti che di successivi movimenti di rinnovo e dismissione. Uno di quelli che potrebbe entrare nel mercato è Dries, che attualmente non ha alcun contratto. Ilsta pensando a come muoversi nel mercato, sia in termini di acquisti che di successivi movimenti di rinnovo e dismissione. Il ...

Advertising

Gio_Conforto : RT @antonio_gaito: Presenze all time #Napoli 1 Hamsik 520 2 Bruscolotti 507 3 Juliano 500 4 #Insigne 419 5 Ferrario 395 6 #Mertens 383 _… - antonio_gaito : Presenze all time #Napoli 1 Hamsik 520 2 Bruscolotti 507 3 Juliano 500 4 #Insigne 419 5 Ferrario 395 6 #Mertens 38… - Luigi733690531 : RT @Andrea842631710: Il #Napoli può farcela tranquillamente, bisogna solo non sbagliare le prossime mosse. Aspettiamo un po’(non troppo) e… - sportli26181512 : Napoli, il punto sul rinnovo di Mertens: Dries Mertens ha il contratto col Napoli in scadenza a fine stagione, e al… - Andrea842631710 : @ViSal_Corecap Sincero vista anche l’andata è il modo di giocare dell’Inter spero di no. Già il Napoli con Zielo c… -