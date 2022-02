Mariani-Ebuehi: testa contro testa Venezia-Napoli. Poi l’espulsione (Di domenica 6 febbraio 2022) Mariani Ebuehi: testa contro testa Venezia-Napoli. Poi l’espulsione, singolare episodio nel match del Penzo L’arbitro Mariani contro Ebuehi, scontro fortuito ma doloroso. Intorno al 55? di Venezia-Napoli il difensore va a sbattere testa contro testa con il direttore di gara. Entrambi crollano a terra: subito in campo i sanitari delle due squadre per assisterli. L’arbitro ha perso un po’ di sangue dall’orecchio destro (con annesse problematiche all’auricolare), mentre il giocatore è stato soccorso con una evidente bendatura alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022). Poi, singolare episodio nel match del Penzo L’arbitro, sfortuito ma doloroso. Intorno al 55? diil difensore va a sbatterecon il direttore di gara. Entrambi crollano a terra: subito in campo i sanitari delle due squadre per assisterli. L’arbitro ha perso un po’ di sangue dall’orecchio destro (con annesse problematiche all’auricolare), mentre il giocatore è stato soccorso con una evidente bendatura alla ...

