Juventus | Allegri | «Lo scudetto non è per noi Vlahovic? Deve migliorare»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Massimiliano, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la sfida contro il Verona. Le sue dichiarazioni Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue parole a Dazn: ARIA NUOVA – «C’era entusiasmo per l’arrivo dei nuovi. La società han preso tre giocatori che hanno fatto gol tutti e tre (Gatti con il Frosinone ndr.), bravi e fortunati. La partita è stata tosta, loro corrono molto. Abbiamo approcciato bene, i tre davanti hanno lavorato bene costruendo diverse occasioni. Sono contento, ma bisogna rimanere sereni perchè il cammino è lungo. Era importante vincere, sarebbe stato un peccato non farlo. Complimenti comunque al Verona che ci ha fatto dannare, ma alla lunga è venuta fuori la qualità che abbiamo». GIOCATORI DI QUALITA’ – «Li farei giocare tutti quelli ...

Le pagelle di- Verona 2 - 0 SZCZESNY 6 - aggiormente impegnato con i piedi che con le mani. Qualche ...6,5 - Mette in campo il tridente delle meraviglie e arrivano i tre punti. La ...... conclusa nel migliore dei modi: ' Devo ringraziare i miei compagni e: mi hanno accolto ... c'è chi pensa che per lasia iniziato un nuovo campionato. Per la corsa per il titolo la ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue parole a Dazn: ARIA NUOVA – «C’era entusiasmo per l’arrivo dei nuovi. La società han ...Dopo la vittoria della sua Juventus, sono arrivate le dichiarazioni di Allegri sui nuovi e sul nuovo tridente bianconero. Vlahovic si esalta, Zakaria è una pantera”. Dopo la vittoria della sua ...