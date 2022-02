Insulti a Gianluca Grignani e silenzio su Michele Bravi | a Sanremo una vergogna a senso unico Avete notato che

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ne abbiamo viste di tutti i colori al Festival, inletterale, però ve la prendete con, che forse era uno dei più normali in quella combriccola di artisti strambi. Glidato del pagliaccio, del cappellaio matto, dell'ubriacone, perfino del cocainomane. Loderiso, sui social soprattutto, per il modo in cui si è presentato e si è atteggiato all'Ariston l'altro ieri. Su Twitter leggevi sfottò come quello di Spinoza, celebre blog satirico, che diceva di lui «si mantiene benissimo. Come tutte le cose immerse nell'alcol» o post strafottenti che davano il cantante positivo a tutto, compresa la cannabis e la cocaina, tranne che al Covid. Forse un po' più di tatto ci vorrebbe, dato cheultimamente non se l'è passata proprio ...