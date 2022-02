Il Napoli vince a Venezia e si inserisce nella lotta scudetto | Osimhen torna al gol

(Di domenica 6 febbraio 2022)- Ilal Penzo contro ile si mette in scia dell'Inter in vista dello scontro diretto di sabato al Maradona contro i nerazzurri. E', l'uomo più atteso, a sbloccare ...

VENEZIA - Ilal Penzo contro il Venezia e si mette in scia dell'Inter in vista dello scontro diretto di sabato al Maradona contro i nerazzurri. E' Osimhen, l'uomo più atteso, a sbloccare l'equilibrio ...Alle 15 la Sampdoria batte il Sassuolo 4 - 0, il2 - 0 a Venezia. Zero a zero tra Bologna ed Empoli. L'Udinese2 - 0 contro il Torino, con entrambi i gol nel recupero del secondo ...Venezia-Napoli 0-2 Marcatori: 14'st Osimhen, 55'st Petagna. Venezia: Lezzerini 6; Ebuehi 4.5, Caldara 5.5, Ceccaroni 6, Haps 5.5; Crnigoj 6 (25'st Busio 5.5), Ampadu 6.5 (33'st Fiordilino 6 ...Vince, nell’altra gara delle 14.30 ... che dopo il convincente pareggio strappato sul campo della Juventus, perde 2-0 in casa col Napoli e registra la quarta partita di fila senza vittorie nel massimo ...