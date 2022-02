Green pass | scuola | dad e discoteche | ecco la ' road map' verso la normalità Cosa succederà | data per data

(Di domenica 6 febbraio 2022) Supercon durata illimitata , nuovo sistema per le quarantene (dimezzate a cinque giorni per i non vaccinati) e per le Dad, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. Addio, poi,...

Supercon durata illimitata , nuovo sistema per le quarantene (dimezzate a cinque giorni per i non vaccinati) e per le Dad, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. Addio, poi, all'...A Strasburgo, città dove ha sede l'organizzazione del Consiglio d'Europa, viene ufficialmente bocciato il. Le comunicazioni in questione sono state riprese da IlFattoquotidiano che, prendendo visione dell'ultimo report stilato dall'assemblea degli stati membri, ha diffuso la notizia. Sebbene l'...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...La Lega non si dice d’accordo, trova questa ipotesi discriminatoria per i bambini che non hanno il vaccino (scelta che peraltro subiscono dai genitori). Oggi nuovo Consiglio… Leggi ...