Ecco perché il record di casi in Israele non deve preoccupare

Leggi su agi

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Quasi 37 milae una variante, la Omicron, che spinge i ricoveri ai livelli di gennaio 2021. Sono oltre 1000, infatti, i pazienti in gravi condizioni a causa del Covid-19 ricoverati in. E per questo Tel Aviv è diventato nel corso delle settimane l'oggetto perfetto per la propaganda No-Vax. Ma non solo. Anche per coloro che, citando i dati israeliani, spingono chiedendo nuove restrizioni con lo slogan: "I vaccini non bastano". Ma la realtà è diversa e a descrivere la reale situazione Israeliana all'AGI è Arnon Shahar, responsabile del piano vaccinale di Tel Aviv. "I vaccini hanno cambiato la storia della pandemia nonostante i contagi. Oggi vediamo una malattia totalmente diversa - spiega -: nelle terapie intensive e nei reparti le persone hanno bisogno meno di ossigeno". "Abbiamo imparato a trattare in modo ...