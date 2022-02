Dove vedere Lille-PSG | streaming gratis LIVE e diretta tv Ligue 1

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il match-PSG, valido per la ventitreesima giornata della1 2021/22, si gioca domenica 6 febbraio alle 20.45 nello Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve-d’Ascq. La squadra di Pochettino è prima in classifica con undici punti di vantaggio in classifica sul Nizza. Le probabili formazioni di-PSG(4-4-2): Grbic; Djaló, Fonte, Botman, Mandava; Weah, André, Renato Sanches, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Psg,tv Sky o DAZN?Supercoppa di Francia Psg-TV in chiaro?...

Advertising

Liana_ARoBtTH : @astronautalpha Hanno pubblicato la classifica intera delle cover? Dove la posso vedere? - alessandroant13 : @sbronzodiriace_ Che fregatura. Hanno parlato pure di Rai Italia ma non ho idea dove si possa vedere - ams_kohaku : RT @BlueBandit_16: 'Dove devi andare?' 'Dietro le quinte a vedere tutto quello che succede!' 'Ma poi vai a casa?' 'nO vado a casa quando mi… - WOND3RLVND : ho trovato un sito dove vedere il survival show degli stray kids finalmente - car1sbt : @marixfils dove si possono vedere????? -

Ultime Notizie dalla rete : Dove vedere

Sky Sport

Allenatore: Pagliuca Diretta Teramo - Lucchese:la partita in tv e streaming ultima modifica: 2022 - 02 - 06T16:05:49+00:00 daLa partita Turris - Catania del 6 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale.in tv e streaming la gara valida per la venticinquesima giornata di Serie C 2021/2022 TORRE DEL GRECO - Domenica 6 febbraio, alle ore 14.30, allo Stadio 'Amerigo Liguori', andrà in scena ...Domenica 6 febbraio alle 14.30 si gioca Teramo – Lucchese, gara valida per la 25° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita TERAMO – Tra le gare in programma per la venticinquesima giornata di ...La partita Bologna-Empoli si gioca domenica 6 febbraio 2022 alle ore 15.00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Dove vedere Bologna-Empoli: tutte le informazioni utili. Orario: 15.00.