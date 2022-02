Covid, Toscana: contagi in calo, 5.683. Tasso 10,93% (Di domenica 6 febbraio 2022) FIRENZE - Sono 5.683 i casi di coronavirus, in Toscana, oggi 6 febbraio 2022, su 51.972 test di cui 15.131 tamponi molecolari e 36.841 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 10,93% (64,1% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente Giani sui social. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 6 febbraio 2022) FIRENZE - Sono 5.683 i casi di coronavirus, in, oggi 6 febbraio 2022, su 51.972 test di cui 15.131 tamponi molecolari e 36.841 test rapidi. Ildei nuovi positivi è 10,93% (64,1% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente Giani sui social. L'articolo proviene da Firenze Post.

