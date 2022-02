Coppa d’Africa, il Senegal trionfa ai rigori: Mané batte Salah (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Senegal vince la finale di Coppa d’Africa contro l’Egitto: Manè decisivo nell’ultimo rigore segnato e batte Salah Il Senegal vince la Coppa d’Africa e lo fa ai calci di rigore in una partita equilibratissima contro l’Egitto. Dopo l’errore dal dischetto nei primi minuti, Mané si è fatto perdonare segnando quello decisivo nella lotteria finale. Mané batte il suo compagno al Liverpool Salah. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilvince la finale dicontro l’Egitto: Manè decisivo nell’ultimo rigore segnato eIlvince lae lo fa ai calci di rigore in una partita equilibratissima contro l’Egitto. Dopo l’errore dal dischetto nei primi minuti,si è fatto perdonare segnando quello decisivo nella lotteria finale.il suo compagno al Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? C A M P I O N E ?? ???? @kkoulibaly26 vince la Coppa d’Africa il @FootballSenegal ?? Complimenti Kouli!!!… - Eurosport_IT : Altra papera di Onana in Coppa d'Africa ???? Camerun comunque terzo classificato! ????????? #CoppaDAfrica | #AFCON2021… - pisto_gol : Il Senegal batte l’Egitto 4:2 ai calci di rigore con il rigore decisivo di Manè e vince la 1^ Coppa d’Africa della… - gigi_napoli1954 : RT @Eurosport_IT: IL SENGAL VINCE LA COPPA D'AFRICA! ?????? Per la prima volta nella storia i Leoni della Teranga conquistano il trofeo conti… - imlend : RT @SimoNoveOtto: Fai RT se nel tuo club c'è un vincitore della coppa d'africa Andiamo Ballo -