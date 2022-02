Che tempo che fa: Papa Francesco va oltre l’evento (Di lunedì 7 febbraio 2022) Papa Francesco a Che tempo che fa Le migrazioni e la loro gestone politica, la salvaguardia dell’ambiente, l’impegno per la pace. Papa Francesco si è soffermato sui principali temi d’attualità, per la prima volta in collegamento con un programma televisivo. Per Che tempo Che Fa, un colpaccio vero e proprio. L’intervento tv del Pontefice, in questo senso, è stato doppiamente un’eccezionalità: all’attenzione per le parole dell’illustre protagonista, si univa infatti la curiosità per la sua presenza come super ospite. “La guerra è un controsenso della creazione“, ha affermato il Papa su Rai3, definendo poi un crimine quanto accade con i migranti nel Mediterraneo. “I migranti vanno accolti. Un migrante integrato aiuta quel Paese“, ha osservato. Poi il monito ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 7 febbraio 2022)a Cheche fa Le migrazioni e la loro gestone politica, la salvaguardia dell’ambiente, l’impegno per la pace.si è soffermato sui principali temi d’attualità, per la prima volta in collegamento con un programma televisivo. Per CheChe Fa, un colpaccio vero e proprio. L’intervento tv del Pontefice, in questo senso, è stato doppiamente un’eccezionalità: all’attenzione per le parole dell’illustre protagonista, si univa infatti la curiosità per la sua presenza come super ospite. “La guerra è un controsenso della creazione“, ha affermato ilsu Rai3, definendo poi un crimine quanto accade con i migranti nel Mediterraneo. “I migranti vanno accolti. Un migrante integrato aiuta quel Paese“, ha osservato. Poi il monito ...

Advertising

SanremoRai : Non aspettare che il tempo aggiusti le cose, non attendere il buon momento per agire. La vita è ora, “apri tutte l… - IlContiAndrea : Non volano farfalleeeeeee Non sto più nella pelleeeeeeee Ho perso le emozioni, me le ritrovi tuuuuu? Altro brano… - RaiTre : L'intervista integrale di #PapaFrancesco a @chetempochefa - GoldennKore : RT @ilariainstabile: Achille Lauro che chiede a sangiovanni quando ha tempo di battezzarlo #DietroFestival - TheGreatGrey2 : @Sti_Guasti @EdgarX01193587 @IRubentismo @pisto_gol Quindi se tu in una fnale di Champions League vinci 3-0 alla fi… -