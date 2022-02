Che Tempo che Fa, Papa Francesco: “quello che si fa con i migranti è criminale” (Di domenica 6 febbraio 2022) Papa Francesco affronta molti temi dai migranti alla guerra, alla necessità di farsi carico dell’altro come della Madre Terra. La lunga intervista – registrata e trasmessa questa sera – fatta Fabio Fazio nel programma Che Tempo che Fa, è la prima apparizione televisiva del Santo Padre. Che non ama la televisione, come ha raccontato lui stesso, non la guarda dal 16 luglio del 1990, se non per seguire l’informazione su eventi importanti e tragedie. Ma ripercorriamo quanto ha raccontato questa sera. Un Papa che sopporta come un padre di famiglia “Se dicessi che sono un campione di sopportazione non sarei onesto” – si schernisce così il Pontefice alla domanda sulla capacità di sopportare grandi difficoltà. Sono quelle dei padri di famiglia, spiega, della gente comune e lo fa grazie all’aiuto di tutta la ... Leggi su velvetmag (Di domenica 6 febbraio 2022)affronta molti temi daialla guerra, alla necessità di farsi carico dell’altro come della Madre Terra. La lunga intervista – registrata e trasmessa questa sera – fatta Fabio Fazio nel programma Cheche Fa, è la prima apparizione televisiva del Santo Padre. Che non ama la televisione, come ha raccontato lui stesso, non la guarda dal 16 luglio del 1990, se non per seguire l’informazione su eventi importanti e tragedie. Ma ripercorriamo quanto ha raccontato questa sera. Unche sopporta come un padre di famiglia “Se dicessi che sono un campione di sopportazione non sarei onesto” – si schernisce così il Pontefice alla domanda sulla capacità di sopportare grandi difficoltà. Sono quelle dei padri di famiglia, spiega, della gente comune e lo fa grazie all’aiuto di tutta la ...

Advertising

SanremoRai : Non aspettare che il tempo aggiusti le cose, non attendere il buon momento per agire. La vita è ora, “apri tutte l… - IlContiAndrea : Non volano farfalleeeeeee Non sto più nella pelleeeeeeee Ho perso le emozioni, me le ritrovi tuuuuu? Altro brano… - umitalia : Una canzone d’amore in un intreccio allo stesso tempo passionale e struggente, che ci mostra le diverse sfumature d… - Danpuzzle2 : RT @matitesbagliate: #iContorni li stabilisci tu. il resto sono solo pareri personali altrui (lasciano il tempo che trovano ). - RKilgubbin : @cruelGirlv Aridajjie. Adoro entrambi ??. Sai che c'è? Vado a prepararli. Tanto c'è tempo per pentirsi. ???? -