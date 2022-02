Calcio | Svezia in lutto | morto l’ex portiere della nazionale Ronnie Hellstroem

(Di domenica 6 febbraio 2022)è scomparso a quasi 73 anni d’età.nelsvedese., infatti, ha totalizzato ben 77 presenze con la magliamaggiore. A livello di club ha giocato nel Kaiserslautern (Germania), nell’Hammarby e nel Sundvall. Nel suo Paese viene ricordato soprattutto per come difese la propria porta durante i Mondiali del 1974 in Germania Ovest. In quell’occasione riuscì a fermare sullo 0-0 nientemeno che l’Olanda di Cruijff e deltotale grazie ad una serie di autentici miracoli. SportFace.

