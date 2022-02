(Di domenica 6 febbraio 2022) Il Direttore Sportivo delha parlato anche di Nahitannel pre gara della sfida contro l’Atalanta Una carezza nei confronti diè arrivata dal Direttore Sportivo del, dopo le numerose trattative (soprattutto con Juve e Roma le più concrete) che hanno visto l’uruguaiano protagonista in gennaio. Ai microfoni di Sky prima di Atalantaha parlato così del centrocampista: «È forte e importante, è unche sia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, #Capozucca sprona #Nandez: «Un valore aggiunto che sia rimasto» - EuropaCalcio : #Cagliari, #Capozucca su #Nandez: “#Juve? E’ saltata non per colpa nostra” #europacalcio - junews24com : Nandez Juve, parla Capozucca: messaggio all'uruguaiano dopo l'affare saltato - - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaCagliari #Atalanta-Cagliari, Capozucca: “Nandez un valore aggiunto, spero nel collett… - LeBombeDiVlad : ?? #Cagliari, #Capozucca parla di #calciomercato prima di #AtalantaCagliari: 'La permanenza di #Nandez è il nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Capozucca

Commenta per primo Stefano, ds del, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Atalanta: 'Nandez nuovo acquisto del girone di ritorno? Sicuramente è un giocatore importante e forte, che sia rimasto è un ...C'è anche l'opportunità Digitalbits Getty Images Frammenti di Mercato Sul mercato concluso ha parlato il ds del. Ha parlato anche di Nahitan Nandez , al centro delle voci delle ...Il Direttore Sportivo del Cagliari Capozucca ha parlato anche di Nahitan Nandez nel pre gara della sfida contro l’Atalanta Una carezza nei confronti di Nandez è arrivata dal Direttore Sportivo del ...Nahitan Nandez era uno dei giocatori del Cagliari che sembrava destinato a lasciare la Sardegna per esaudire il desiderio di entrare a far parte di una big.