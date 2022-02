Barù, lutto per il concorrente del Grande Fratello Vip (Di domenica 6 febbraio 2022) Il lutto di Barù Ieri sera a Barù gli autori del Grande Fratello Vip hanno dato un triste annuncio, ovvero quello della morte della nonna. Nel privato del confessionale, infatti, il gieffino è stato informato della notizia e una volta uscito dalla stanza ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge. Tra loro c’è un legame L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 6 febbraio 2022) IldiIeri sera agli autori delVip hanno dato un triste annuncio, ovvero quello della morte della nonna. Nel privato del confessionale, infatti, il gieffino è stato informato della notizia e una volta uscito dalla stanza ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge. Tra loro c’è un legame L'articolo proviene da Novella 2000.

KarenAnnScott2 : @sonoiotac cmq nn si fa cosi' se succedeva al contrario si urlava alla violenza sessuale....maschilismo e altro...b… - lucidacomepochi : RT @Annalis55976880: Credo che a Barú stamattina abbiamo comunicato il lutto di una persona cara e lui adesso l’ha detto a Soleil chiedendo… - FrancyLap : RT @IsaeChia: #GfVip 6, grave lutto per Barù (che si sfoga con Soleil Sorge) Il nobile ha raccontato all’influencer perché, per il momento… - blogtivvu : Lutto per Barù al Grande Fratello Vip: “Non voglio dirlo agli altri…”, la confidenza privata a Soleil - IsaeChia : #GfVip 6, grave lutto per Barù (che si sfoga con Soleil Sorge) Il nobile ha raccontato all’influencer perché, per… -

