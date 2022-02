Amici 2021-2022 la diretta oggi non va in onda | perché | il motivo

(Di domenica 6 febbraio 2022)non va in, il, domenica 30 gennaio, ladidi Maria De Filippinon va insu Canale 5? La puntata in programma, come quella di domenica scorsa, è saltata a causa del Covid. Nei giorni scorsi diversi membri del cast sono risultati positivi al Covid e non è stato possibile procedere con la solita registrazione. Al posto della puntata domenicale su Canale 5 andrà inancora una volta uno speciale con montaggio e senza studio. Streaming e tv Dove vedere...

Perché oggi, domenica 30 gennaio 2022, la diretta di Amici di Maria De Filippi 2021-2022 non va in onda su Canale 5? La puntata in programma oggi, come quella di domenica scorsa, è saltata a causa del ...Amici 21, anticipazioni domenica 6 febbraio 2022. Torna l'appuntamento del fine settimana con gli allievi del talent Amici di Maria De' Filippi. Come di consueto l'appuntamento è su Canale 5 a partire ...