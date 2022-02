Vidal: 'Abbiamo perso una battaglia importante, ma non la guerra. Forza Inter!' FOTO (Di sabato 5 febbraio 2022) L'Inter perde il derby con il Milan, che rimonta da 1-0 a 1-1, e Arturo Vidal prova a scuotere i nerazzurri sui social: "Abbiamo perso... Leggi su calciomercato (Di sabato 5 febbraio 2022) L'Inter perde il derby con il Milan, che rimonta da 1-0 a 1-1, e Arturoprova a scuotere i nerazzurri sui social: "...

Advertising

murnauu : @dalbertocarlos_ Porcodio li mandiamo a fare la “gavetta” quando abbiamo Vecino Gagliardini vidal unici cambi a cen… - sportli26181512 : Vidal: 'Abbiamo perso una battaglia importante, ma non la guerra. Forza Inter!' FOTO: L'Inter perde il derby con il… - im_jordanv : @dalbertocarlos_ Vidal è superiore, Vecino e Gagliardini sono uguali; l'abbiamo messo perché è lui il titolare ahah - dalbertocarlos_ : @im_jordanv Vabbe ma noi chi abbiamo? A parte Correa (sempre rotto) e Sanchez. Vidal, Vecino e Gagliardini valgono… - albemutti : @Wazza_CN Palla persa per uno stop inguardabile Meno scuse è più realismo, l’abbiamo persa per il primo doppio cam… -