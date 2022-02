Un film che dà le vertigini, capace di materializzare il pensiero e il dolore, che produce un dialogo a distanza e tratta con eguale dignità bugie e verità (Di sabato 5 febbraio 2022) "Stringimi forte": le immagini del film con Vicky Krieps guarda le foto STRINGIMI FORTEGenere: Melodramma ???Regia di Mathieu Amalric. Con Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Sacha Ardilly, Juliette Benveniste. L’invocazione del titolo è quella di Clarisse, la protagonista (Vicky Krieps, più brava a ogni prova), ed è anche dello spettatore che, archiviato lo sconcerto per la mancanza di punti fermi, si abbandona all’incedere a zigzag e partecipa al viaggio che – dalla casa dove Clarisse lascia, senza nemmeno un biglietto, il compagno e i due figli – la conduce a bordo di una vecchia auto verso il mare. ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) "Stringimi forte": le immagini delcon Vicky Krieps guarda le foto STRINGIMI FORTEGenere: Melodramma ???Regia di Mathieu Amalric. Con Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Sacha Ardilly, Juliette Benveniste. L’invocazione del titolo è quella di Clarisse, la protagonista (Vicky Krieps, più brava a ogni prova), ed è anche dello spettatore che, archiviato lo sconcerto per la mancanza di punti fermi, si abbandona all’incedere a zigzag e partecipa al viaggio che – dalla casa dove Clarisse lascia, senza nemmeno un biglietto, il compagno e i due figli – la conduce a bordo di una vecchia auto verso il mare. ...

