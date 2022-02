Sondaggi politici, Salvini scivola ancora: un punto in meno. Il PD resta davanti a Fratelli d’Italia (Di sabato 5 febbraio 2022) Se qualcuno si aspettava grandi cambiamenti nei Sondaggi politici dopo l’elezione al Quirinale rimarrà probabilmente deluso. Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, infatti, le variazioni per i partiti principali sono davvero minime, fatta eccezione per la Lega che continua a perdere molti consensi. Il Partito Democratico è sempre in testa, anche se con L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 5 febbraio 2022) Se qualcuno si aspettava grandi cambiamenti neidopo l’elezione al Quirinale rimarrà probabilmente deluso. Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, infatti, le variazioni per i partiti principali sono davvero minime, fatta eccezione per la Lega che continua a perdere molti consensi. Il Partito Democratico è sempre in testa, anche se con L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

gratacasola : @mm_nurita Certo,come per i sondaggi politici che danno la Lega al 17%?????????? - infoitinterno : Quirinale, sondaggi politici dopo le elezioni: PD stabile al primo posto, Lega scende al 18,3% - infoitinterno : Sondaggi politici: dopo il Quirinale il Partito Democratico è sempre in testa, la Lega sprofonda - infoitinterno : Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni? Meloni premier ma serve Berlusconi - Giordano218 : La #Lega sprofonda nei sondaggi. Quotata al 17.6% in pratica meno di quanto ottenuto alle politiche del 2018. Dest… -