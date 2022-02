Scoperta nuova variante | il comunicato ufficiale | “E’ molto più aggressiva”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Unadel virus dell'HIV è statain Europa, nei Paesi Bassi. Chiamata “VB”, è unasensibilmente piùdei ceppi dello stesso sottotipo genetico (il B) del patogeno, poiché è in grado di far progredire l'infezione verso lo stadio avanzato (AIDS) a una velocità praticamente doppia. Fortunatamente i farmaci antiretrovirali utilizzati per combattere gli altri lignaggi del virus dell'immunodeficienza umana (acronimo di HIV) restano efficaci, rendendo il nuovo ceppo gestibile con una diagnosi precoce. A scoprire e descrivere ladel virus dell'HIV è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati del Dipartimento di Medicina “Nuffield” dell'Università di Oxford, che hanno collaborato a stretto contatto ...

