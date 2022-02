Sanremo 2022, tributo musicare a Raffaella Carrà (Di sabato 5 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston, durante la finale di Sanremo 2022, arriva il musical “Ballo Ballo”, tributo alla signora della tv italiana Raffaella Carrà. Sanremo 2022, omaggio a Raffaella Carrà con il musical “Ballo Ballo” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston, durante la finale di, arriva il musical “Ballo Ballo”,alla signora della tv italiana, omaggio acon il musical “Ballo Ballo” su Donne Magazine.

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - IpaziaFilosofia : @GabrieleMuccino @Sanremo__2022 La guerra, l'ha fatta questo governo strano a noi cittadini! - Tony969696 : RT @fanpage: #Sanremo22 Giusy Ferreri e il suo immancabile megafono sul palco dell'Ariston -