Sanremo 2022, 'giù le mani da Grignani': il post del prof Saraceni (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il professor Guido Saraceni in campo per difendere Gianluca Grignani, criticato e attaccato dopo la performance nella quarta serata di Sanremo 2022. Con un post condiviso centinaia di volte, l'accademico fa scudo al cantante, preso di mira dopo l'apparizione al Festival. "Nel 1995, quando portò a Sanremo "Destinazione paradiso", dichiarò senza mezzi termini che gli era capitato di pensare al suicidio. 'L'ho scritta perché mi volevo ammazzare', disse con tutta l'ingenuità del mondo, raggelando la sala stampa. In molti pensarono che fosse una trovata pubblicitaria di cattivo gusto. È passato molto tempo prima che raccontasse in televisione di essere stato molestato e picchiato da un pedofilo, quando aveva solo dieci anni. Prima che parlasse della sua amica morta di ...

