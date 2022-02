Regime birmano brucia centinaia di case di oppositori

(Di sabato 5 febbraio 2022)diappartenenti a membri della resistenza birmana sono state date alle fiamme di recente dalle forze di sicurezza nel nord - ovest del Paese: lo hanno riferito testimoni oculari all'...

ANSA Nuova Europa

Giovedì la tv di Stato ha trasmesso un servizio in cui accusava gli oppositori del, soprannominati "terroristi", di aver appiccato il fuoco alle abitazioni. 5 febbraio 2022' La stragrande maggioranza del popoloha dimostrato in maniera non - violenta ed eloquente la propria opposizione aldei militari '. Secondo l'ambasciatore, ' prima o poi la giunta ...(ANSA-AFP) - BANGKOK, 05 FEB - Centinaia di case appartenenti a membri della resistenza birmana sono state date alle fiamme di ... l'esercito ha bruciato circa 600 case dopo che i sostenitori del ...Il regime che dal golpe dello scorso febbraio insanguina il Myanmar sarebbe legato a doppio filo allo sfruttamento delle miniere di rubini. L’attentato alla democrazia, la repressione violenta delle m ...