Rayan è morto | il piccolo caduto nel pozzo in Marocco estratto dopo 100 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Marocco, Rayan è morto. Lo riportano i media locali citando un comunicato della Casa Reale #ANSA - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - Carpioration : RT @Agenzia_Ansa: 'Rayan è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta' si legge nel comunicato citato dai media arabi https://t… - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco -

Ultime Notizie dalla rete : Rayan morto

AGI -non ce l'ha fatta. Il bambino tirato fuori dal pozzo in cui era rimasto incastrato martedì, sulle montagne di un villaggio nel Nord del Marocco, è. La notizia è stata data da fonti ...di Redazione Online Marocco:era stato estratto dai soccorritori dal pozzo dove era caduto, ma era ormai senza vita. I soccorritori sono riusciti a portarlo fuori dal pozzo, il bimbo di 5 anni rimasto incastrato in un pozzo in Marocco da martedì. Dopo giorni di scavi, una squadra di medici si è recata ...Rayan, infatti, il bimbo di cinque anni cascato in un pozzo in Marocco, è morto dopo essere stato estratto dal pozzo. I soccorritori hanno recuperato il piccolo grazie a un tunnel parallelo al pozzo ...La speranza sembra essersi spenta. Rayan, il bimbo è stato estratto dopo 100 ore al pozzo in cui era precipitato in Marocco ma, contrariamente a come sembrava dalle primissime notizie diffuse, è morto ...