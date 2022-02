Oltre a Sanremo, La truffa dei Logan o Matrimonio a Parigi? La tv del 5 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 5 febbraio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda la finale del “Festival di Sanremo”. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus, stasera sarà l’attrice Sabrina Ferilli, che vestirà i panni di co-conduttrice. Gli ospiti attesi sono: Fiorello, la banda musicale della Guardia di Finanza, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 “Il lato oscuro della mia matrigna”; su RaiTre alle 20.30 c’è “La truffa dei Logan”; su Rete4 alle 21.20 “007 – Vendetta privata”; su Canale5 alle 21.40 “Matrimonio a Parigi”; e su Italia1 alle 21.15 “Il viaggio di Arlo”. Ancora, su La7 alle 21.15 “Apocalipse now redux”; su Rai4 alle 21.20 “Face Off – Due Facce di un assassino”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Tango ... Leggi su bergamonews (Di sabato 5 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 5su RaiUno alle 20.35 andrà in onda la finale del “Festival di”. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus, stasera sarà l’attrice Sabrina Ferilli, che vestirà i panni di co-conduttrice. Gli ospiti attesi sono: Fiorello, la banda musicale della Guardia di Finanza, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 “Il lato oscuro della mia matrigna”; su RaiTre alle 20.30 c’è “Ladei”; su Rete4 alle 21.20 “007 – Vendetta privata”; su Canale5 alle 21.40 “”; e su Italia1 alle 21.15 “Il viaggio di Arlo”. Ancora, su La7 alle 21.15 “Apocalipse now redux”; su Rai4 alle 21.20 “Face Off – Due Facce di un assassino”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Tango ...

