Mourinho | ' Il gol annullato a Zaniolo? Preferisco non parlarne'

Advertising

sportface2016 : +++#RomaGenoa, #Mourinho furioso dopo il gol annullato: 'La Roma è piccolina agli occhi del potere'+++ - AndresGonzalezR : RT @LAROMA24: ?? #Mourinho dopo #RomaGenoa: «Il gol annullato? Se quello è fallo, il calcio è diventato un altro sport. #AsRoma piccola agli… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Pagelle Roma-Genoa 0-0, gol e highlights Youtube Vid… - She_s_Gioia : RT @sportface2016: +++#RomaGenoa, #Mourinho furioso dopo il gol annullato: 'La Roma è piccolina agli occhi del potere'+++ - VoceGiallorossa : ?? Mourinho: 'La Roma agli occhi del potere è piccolina. Per annullare quel gol, significa che il calcio è cambiato'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho gol

No, non l'ha presa bene, José. E non poteva essere diversamente. Ilsegnato da Nicolò Zaniolo nel recupero, annullato dall'arbitro Abisso dopo aver rivisto al video un precedente fallo di Abraham, è stato al centro ...Nella ripresa con Felix trova maggiori spazi e per poco non realizza ilnumero 18. Glielo vieta il gambone di Oestigard. Poi il presunto pestone.5,5: Solo sul finire del primo tempo la ...José Mourinho è contrariato per il pareggio contro il Genoa, con il gol annullato nel finale e il rosso a Zaniolo. "Non voglio commentare. Posso commentare la partita ma non il gol ne il rosso a ...La Roma pareggia contro il Genoa per 0-0, ma nel finale polemiche per un goal annullato a Zaniolo dal VAR: il giocatore giallorosso è stato poi espulso per proteste. Intervenuto ai microfoni di DAZN, ...