morto Rayan | il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo | i soccorritori erano

Agenzia_Ansa : FLASH I Marocco, Rayan è morto. Lo riportano i media locali citando un comunicato della Casa Reale #ANSA - MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - Agenzia_Ansa : 'Rayan è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta' si legge nel comunicato citato dai media arabi - Lellasilvi : RT @fanpage: #Rayan purtroppo è morto, in pochi minuti si è passati dalla gioia per la salvezza, al dolore per la morte confermata dalle au… - DanyRoss70 : RT @MediasetTgcom24: Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco -

Ultime Notizie dalla rete : morto Rayan

L'ultimo giorno Non ce l'ha fatta Il piccolo, il bimbo di cinque anni, caduto in un pozzo nel nord del Marocco, èNel primo pomeriggio di sabato tutto era pronto, o così almeno sembra ...È il dramma di Alfredino, simile a quello che ha tenuto il Marocco e il mondo con il fiato sospeso per la sorte del piccolo, anche luidopo 5 giorni sospesi tra angoscia e speranza. Era ...Dalla gioia al dolore nel giro di pochi minuti. Lutto in tutto il mondo per la morte di Rayan, il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco: dopo essere stato estratto, le autorità hanno ...Il piccolo Rayan è morto. Lo riportano i media locali citando un comunicato della Casa Reale. Poco prima i soccorritori lo aveva no portato fuori dal pozzo, dove era caduto martedì scorso. Rayan era ...