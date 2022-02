LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò in testa davanti Viñales e Bastianini, seconda caduta per Marc Marquez (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 VINALES! Arriva un nuovo acuto dello spagnolo ex Yamaha che con 1’58?384 al cinquattaquattresimo giro scalza Enea Bastianini dalla seconda posizione. E’ 1-2 Aprilia a sei minuti dal termine. 10.51 Poco meno di dieci minuti prima della bandiera a scacchi. 10.48 Joan Mir sale in sesta posizione mentre Martin in quindicesima lasciandosi dietro Bagnaia. 10.45 Ecco la comunicazione della Honda riguardo alla caduta del proprio centauro: A fall at Turn 15 for @MarcMarquez93. Rider OK and already back in the pits. — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) February 5, 2022 10.42 Nel frattempo lo spagnolo è già rientrato in pista. 10.39 seconda caduta di giornata per ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54 VINALES! Arriva un nuovo acuto dello spagnolo ex Yamaha che con 1’58?384 al cinquattaquattresimo giro scalza Eneadallaposizione. E’ 1-2 Aprilia a sei minuti dal termine. 10.51 Poco meno di dieci minuti prima della bandiera a scacchi. 10.48 Joan Mir sale in sesta posizione mentre Martin in quindicesima lasciandosi dietro Bagnaia. 10.45 Ecco la comunicazione della Honda riguardo alladel proprio centauro: A fall at Turn 15 for @93. Rider OK and already back in the pits. — Repsol Honda Team (@HRC) February 5,10.42 Nel frattempo lo spagnolo è già rientrato in pista. 10.39di giornata per ...

