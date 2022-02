Lite furibonda in via Previtali | calci | pugni e cocci di bottiglia | 2 feriti

(Di sabato 5 febbraio 2022) Bergamo. Attimi di paura venerdì sera, poco dopo le 22, tra viae via Palma il Vecchio, dove due giovani di 25 e 32 anni, in preda ai fumi dell’alcol, si sono resi protagonisti di unacondirotti, finendo in mezzo alla strada. Allarmati dalle urla, i residenti hanno chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica, due Volanti della questura e una pattuglia della polizia locale. I due sono stati separati, bloccati e portati in ospedale: uno al Papa Giovanni in codice giallo, l’altro alla Gavazzeni in codice verde. Sono in corso accertamenti da parte della Questura.

