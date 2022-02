Le canzoni da ascoltare per dare il giusto ritmo alla beauty routine

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022) La musica riesce a influenzare l’umore stimolando il corpo a rilasciare endorfine e dopamine, i neurotrasmettitori del piacere. Ed è propriomusica che Abiby, lacompany leader italiana nel settore delle box in abbonamento e talent scout di prodotti must have nel mondo, ha dedicato la box del mese di gennaio “Please don’t stop the“, nata per iniziare l’anno con un po’ di leggerezza e ironia. Per presentarla, Abiby condivide inoltre 5perilpropriadi bellezza: 5 brani dae cantare, accompagnati da altrettanti prodotti da utilizzare per prendersi cura di sé. Run the world (Girls), Beyoncé: per iniziare al meglio la giornata Per ...