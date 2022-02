Lazio, Zaccagni: 'L'assist mi viene d'istinto. In spogliatoio si respira felicità. Ora testa al Milan' (Di domenica 6 febbraio 2022) La Lazio passa 3-0 sul campo della Fiorentina, il centrocampista biancoceleste Mattia Zaccagni parla così a Lazio Style Channel dopo... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Lapassa 3-0 sul campo della Fiorentina, il centrocampista biancoceleste Mattiaparla così aStyle Channel dopo...

Advertising

RobViare : Avanti così! ?? AVANTI LAZIO! ?? #FiorentinaLazio #SerieA #sslazio #Immobile #milinkovic #zaccagni #nonmollaremai… - LALAZIOMIA : Lazio, Zaccagni: 'L'assist mi viene d'istinto. In spogliatoio si respira felicità. Ora testa al Milan' - ssimon1900 : RT @gabriele_rogani: Luis Alberto sontuoso, Milinkovic che gli ricorda ogni volta perchè ha scelto noi e non loro. Zaccagni in crescita cos… - dadoruxo1 : RT @radiosei: Zaccagni assist e felicità: “La migliore Lazio della stagione. Ora cerchiamo di battere il Milan!” - Giooooonni93 : RT @gabriele_rogani: Luis Alberto sontuoso, Milinkovic che gli ricorda ogni volta perchè ha scelto noi e non loro. Zaccagni in crescita cos… -