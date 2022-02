Lazio, vittoria facile sulla Fiorentina: 3-0 (Di domenica 6 febbraio 2022) Vincere contro la Fiorentina orfana di Vlahovic è come sparare sulla Croce Rossa. Forse no, sto esagerando. Ma oggi la viola ha fatto tutto quel che ha potuto per permettere agli ospiti laziali di divertirsi a vincere. È finita tre a zero, ma i palloni sono finiti in rete tutti nel secondo tempo. Nel primo, la partita sembrava un’occasione per mostrare al pubblico quanto ci si può annoiare allo stadio, quasi quanto guardare il festival di Sanremo. Sembrava che i guerrieri combattessero con l’intenzione di non fare la bua agli avversari. Attacchi e contrattacchi, a turno, senza colpo ferire, senza fare un tira in porta. Nel secondo tempo i presidenti devono aver minacciato i calciatori intimando: O giocate o niente stipendio. Questo ha convinto i ventidue in campo a darsele di santa ragione, i calci alle gambe degli avversari sono state più dei calci ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 febbraio 2022) Vincere contro laorfana di Vlahovic è come sparareCroce Rossa. Forse no, sto esagerando. Ma oggi la viola ha fatto tutto quel che ha potuto per permettere agli ospiti laziali di divertirsi a vincere. È finita tre a zero, ma i palloni sono finiti in rete tutti nel secondo tempo. Nel primo, la partita sembrava un’occasione per mostrare al pubblico quanto ci si può annoiare allo stadio, quasi quanto guardare il festival di Sanremo. Sembrava che i guerrieri combattessero con l’intenzione di non fare la bua agli avversari. Attacchi e contrattacchi, a turno, senza colpo ferire, senza fare un tira in porta. Nel secondo tempo i presidenti devono aver minacciato i calciatori intimando: O giocate o niente stipendio. Questo ha convinto i ventidue in campo a darsele di santa ragione, i calci alle gambe degli avversari sono state più dei calci ...

