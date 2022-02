Inter-Milan 1-2, Inzaghi: “Per settanta minuti ho visto un derby a senso unico. Loro gol irregolare” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Questo è il calcio, una partita dominata in lungo e in largo, poi purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. Sull’1-1 ci siamo innervositi, poi l’1-2 una bella giocata Loro. Dobbiamo essere lucidi, fa male perdere così il derby. Per 70 minuti ho visto un derby a senso unico, probabilmente c’era un fallo netto su Sanchez. C’è del rammarico”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, al termine del derby perso per 1-2 contro il Milan: “Non siamo stati bravi a indirizzare gli episodi, la sconfitta ci fa male, ma dobbiamo analizzare bene tutto, giocando così su dieci volte si perde una volta. C’è delusione, sappiamo tutti quanto è importante il derby. Lo abbiamo ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) “Questo è il calcio, una partita dominata in lungo e in largo, poi purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. Sull’1-1 ci siamo innervositi, poi l’1-2 una bella giocata. Dobbiamo essere lucidi, fa male perdere così il. Per 70houn, probabilmente c’era un fallo netto su Sanchez. C’è del rammarico”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Simone, al termine delperso per 1-2 contro il: “Non siamo stati bravi a indirizzare gli episodi, la sconfitta ci fa male, ma dobbiamo analizzare bene tutto, giocando così su dieci volte si perde una volta. C’è delusione, sappiamo tutti quanto è importante il. Lo abbiamo ...

