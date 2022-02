«Droni a infrarossi e agenti sulle strade | così fermeremo il rave No vax ai Castelli Romani»

Leggi su open.online

(Di sabato 5 febbraio 2022) IlNo vax organizzato da Nicola Franzoni con tanto di “marcia su Roma” annunciata per il 14 febbraio ai Pratoni del Vivaro è stato vietato dalla prefettura. Ma la sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino non vuole rischiare nulla. Per questo, racconta oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero, è pronta a fermarlo ad ogni costo: «Noi non cederemo di un passo, qui non ci sarà nessun». Cimino spiega che nulla verrà lasciato al caso: «A partire daiche sorvolano l’intero perimetro sia di giorno che di notte, con dei particolari sistemi a. Ma abbiamo attivato pure tutte le forze di polizia e polizia Locale. La zona in questo modo è monitorata costantemente e lo sarà fino a quando non saremo certi della cancellazione del. Infine ci sono gli occhi dei cittadini, a cui ...