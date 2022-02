Covid oggi Russia, 170mila contagi in 24 ore (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Russia, oltre 170.000 casi di Coronavirus in un solo giorno. I dati, per la prima volta così alti, riportati dall’agenzia Tass, parlano di 177.282 contagi e 714 decessi per complicanze riconducibili all’infezione, che portano il bollettino a 12.630.047 casi con 334.753 morti dall’inizio della pandemia. A Mosca in 24 ore sono stati accertati 22.444 casi e si sono registrati 82 decessi. contagi attribuiti alla variante Omicron del coronavirus sono stati confermati in 84 regioni del Paese. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, oltre 170.000 casi di Coronavirus in un solo giorno. I dati, per la prima volta così alti, riportati dall’agenzia Tass, parlano di 177.282e 714 decessi per complicanze riconducibili all’infezione, che portano il bollettino a 12.630.047 casi con 334.753 morti dall’inizio della pandemia. A Mosca in 24 ore sono stati accertati 22.444 casi e si sono registrati 82 decessi.attribuiti alla variante Omicron del coronavirus sono stati confermati in 84 regioni del Paese. L'articolo proviene da Italia Sera.

