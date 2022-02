Calciatore ghanese si accascia e muore in campo: aveva 36 anni (Di sabato 5 febbraio 2022) Si è accasciato su un campo da calcio mentre si allenava ed è morto. È accaduto a Sessa Aurunca, nel Casertano: la vittima è un 36enne originario del Ghana, Assare Seare.... Leggi su ilmattino (Di sabato 5 febbraio 2022) Si èto su unda calcio mentre si allenava ed è morto. È accaduto a Sessa Aurunca, nel Casertano: la vittima è un 36enne originario del Ghana, Assare Seare....

Advertising

GSCambrosio : Calciatore ghanese si accascia e muore in campo: aveva 36 anni - Il - RinoSimeoni : RT @natofree: Calciatore ghanese si accascia e muore in campo: aveva 36 anni - natofree : Calciatore ghanese si accascia e muore in campo: aveva 36 anni - cronachecampane : Sessa Aurunca, calciatore ghanese muore durante l'allenamento con la Folgore Maiano #assareseare #calciatore - mattinodinapoli : Calciatore ghanese si accascia e muore in campo: aveva 36 anni -