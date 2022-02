Bambino di 5 anni caduto in fondo al pozzo, una roccia lo divide dai soccorritori (Di sabato 5 febbraio 2022) Un bimbo di 5 anni bloccato in fondo a un pozzo e una roccia che impedisce ai soccorritori di salvarlo. Attimi di terrore. Sono momenti di puro terrore per la famiglia del piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni caduto dentro un pozzo molto profondo mentre stava giocando davanti a casa. Il piccolo è rimasto lì bloccato. La tragedia ricorda molto da vicino quella di Alfredino Rampi, anch’egli caduto all’interno di un pozzo nel lontano 1981. Questa volta il dramma si sta consumando nel villaggio Tamrout, a nord del Marocco. I soccorritori stanno continuando a scavare, anche con le mani, per cercare di raggiungere il Bambino. Le ultime immagini arrivate ... Leggi su formatonews (Di sabato 5 febbraio 2022) Un bimbo di 5bloccato ina une unache impedisce aidi salvarlo. Attimi di terrore. Sono momenti di puro terrore per la famiglia del piccolo Ryan, il bimbo di 5dentro unmolto promentre stava giocando davanti a casa. Il piccolo è rimasto lì bloccato. La tragedia ricorda molto da vicino quella di Alfredino Rampi, anch’egliall’interno di unnel lontano 1981. Questa volta il dramma si sta consumando nel villaggio Tamrout, a nord del Marocco. Istanno continuando a scavare, anche con le mani, per cercare di raggiungere il. Le ultime immagini arrivate ...

