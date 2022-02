AGON by AOC: continua la collaborazione con G2 Esports (Di sabato 5 febbraio 2022) Il brand AGON by AOC, creato per raccogliere sotto la stessa ala tutti i prodotti dedicati al gaming, rinnova la partnership con G2 Esports AGON by AOC, uno dei brand leader mondiali di monitor gaming e accessori IT, annuncia l’estensione della propria partnership con G2 Esports, una delle organizzazioni Esports di maggior successo e di fama mondiale. Siglata per la prima volta nel gennaio 2018 e proseguita fino ad oggi, questa partnership consente ai team di G2 Esports di allenarsi e competere con i display da gioco più competitivi della line-up AGON PRO. Allo stesso tempo, le sfide affrontate e i preziosi input condivisi dai team Esports migliorano e influenzano ulteriormente lo sviluppo dei futuri prodotti gaming di AGON by ... Leggi su tuttotek (Di sabato 5 febbraio 2022) Il brandby AOC, creato per raccogliere sotto la stessa ala tutti i prodotti dedicati al gaming, rinnova la partnership con G2by AOC, uno dei brand leader mondiali di monitor gaming e accessori IT, annuncia l’estensione della propria partnership con G2, una delle organizzazionidi maggior successo e di fama mondiale. Siglata per la prima volta nel gennaio 2018 e proseguita fino ad oggi, questa partnership consente ai team di G2di allenarsi e competere con i display da gioco più competitivi della line-upPRO. Allo stesso tempo, le sfide affrontate e i preziosi input condivisi dai teammigliorano e influenzano ulteriormente lo sviluppo dei futuri prodotti gaming diby ...

