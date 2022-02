Un treno merci a Pavia ha trascinato per 20 metri e fatto ribaltare un passeggino con dentro un neonato

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Si trova al reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Matteo diil bimbo di appena 16 giorni coinvolto in un incidente ferroviario al binario 2 della stazione della provincia a Sud di Milano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla Polizia ferroviaria, ilsi trovava nelmentre i genitori aspettavano ilper tornare a casa, nell’Oltrepo, in un momento in cui la banchina non era particolarmente affollata. A quel punto unin transito lo ha agganciato con una parte sporgente facendola culla. Ilè caduto sui binari ma fortunatamente non è stato investito. La vicenda è avvenuta mercoledì intorno alle 13. Il piccolo sarebbe statoper ...