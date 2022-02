Ultime Notizie Roma del 04-02-2022 ore 16:10 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno covid la pandemia sembra rallentare la presa Bolzano le marche le uniche con incidente oltre 2000 tanta l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità scendono ancora a livello nazionale sia l’incidenza settimana che l’indice di trasmissibilità agli eredi che arriva a 0.93 sotto la soglia pandemica dopo settimane di risalita ora si conferma la tendenza in decisa anche della pressione ospedaliera il tasso di occupazione in più intenzione infatti al 14,8% quello di ricorrere al 29,5% ancora delicata nelle Marche la regione da attenzionare Ethan dal monitoraggio il territorio rischia all’arancione perché a più del 30% di fondazione di letti ordinari il 20% delle Intensive Intanto in Italia sono ancora a circa un milione e mezzo gli over 50 da vaccinare contro il covid ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno covid la pandemia sembra rallentare la presa Bolzano le marche le uniche con incidente oltre 2000 tanta l’ultimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità scendono ancora a livello nazionale sia l’incidenza settimana che l’indice di trasmissibilità agli eredi che arriva a 0.93 sotto la soglia pandemica dopo settimane di risalita ora si conferma la tendenza in decisa anche della pressione ospedaliera il tasso di occupazione in più intenzione infatti al 14,8% quello di ricorrere al 29,5% ancora delicata nelle Marche la regione da attenzionare Ethan dal monitoraggio il territorio rischia all’arancione perché a più del 30% di fondazione di letti ordinari il 20% delle Intensive Intanto in Italia sono ancora a circa un milione e mezzo gli over 50 da vaccinare contro il covid ...

